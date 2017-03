Het Pad van Zus

Een cultuurhistorische wandeling inde omgeving van Bergsham, de Wilde Kamp en Boeschoten, nabij Garderen op de Veluwe.

In 2013is er een wandelboekje over uitgegeven ( Garderen-Bergsham Een cultuurhistorische wandeling; ISBN 978 6148 0460) door de stichting Matrijs; www.matrijs.com Hierin is veel achtergrondinformatie te vinden over dit prachtige wandelgebied.





Via De Wandelsite; www.dewandelsite.nl wandelden we daar op woensdag 22 maart met een groepje van 10 deelnemers. De voor de hand liggende vragen ‘Wie was Zus’ ? En welk mysterie herbergt het ‘Gat van Zus’? Advies: schaf het lezenswaardige wandelboekje aan. Rond 1900 verwierf de dochter van de eigenaar (Zus) het stuk grond met het gat dat waarschijnlijk ontstaan is aan het einde van de ijstijd en door leemafgraving. Er spelen rond deze gaten in de streek allerlei sagen. Wij hadden in ieder geval prachtig wandelweer. De Beeldentuin www.debeeldentuin.nl in Garderen is een prima startpunt waar je in het restaurant hartelijk wordt ontvangen vanaf 10:00 uur. Neus eens rond op die site voor de vele evenementen die er worden aangeboden.





Mijn wandelprogramma is te vinden op mijn site www.peterwerkhoven.net. Wel even doorklikken naar Wandelen/Agenda.





Tot ziens?











Historische Uitgeverij Matrijs: boeken over archeologie, landschap, monumenten, geschiedenis Matrijs, uitgeverij van cultuurhistorische boeken over Nederland, met specialisatie archeologie, landschap, monumenten, geschiedenis

http://www.matrijs.com



Wandelen met De Wandelsite Wandelingen georganiseerd door de deelnemers zelf. Meld je aan voor de gratis wandelagenda en wandel een keer vrijblijvend mee. Elke maand meer dan 120 wandeltochten overal in Nederland.

http://www.dewandelsite.nl



Home Beeldentuin Garderen bied vele tuin- en woondecoraties. Bezoek onze Beelentuin mét showroomdorp van 1300 m2 op de Veluwe.

http://www.debeeldentuin.nl



Peter Werkhoven

http://www.peterwerkhoven.net