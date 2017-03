Wandelnavigeren een update . . . .

Ik schreef eerder een artikeltje over wandel navigeren : in maart 2013; http://www.50plusser.nl/?page=magazine&p=artikelen&article_id=2960&Wandel-Navigeren. Nu 4 jaar later kunnen we constateren dat er aardig wat ontwikkelingen plaatsvonden en plaatsvinden. Een fantastische site die snel laat zien wat er allemaal gaande is en zelfs gratis beschikbaar is? http://www.frankwandelt.nl/





Wat neem je mee als je op stap gaat voor een wandeling door onbekend gebied? De basis is en blijft een goede topografische routekaart en eventueel een routebeschrijving. Als u goed kunt kaartlezen kunt u daar in principe mee volstaan en vindt u uw weg wel.

Kaartbladen van de Topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 kunt u op afspraak kopen aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle. Voor wandelen zijn dat de beste, maar sinds het kadaster het gebruik van de digitale informatie van de topografische kaarten heeft vrijgegeven worden er goede topografische kaarten uitgegeven met ingetekende wandelroutes en wandelnetwerken. Open Topo biedt vrij te gebruiken digitale kaartbladen aan; http://www.opentopo.nl/ van heel Nederland; onder de CC BY licentie (vermeld: "Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl").





Zoekt u meer zekerheid als u op stap gaat? Neem dan een kompas mee en leer er mee omgaan. Een plaatkompas is het meest praktisch, koop geen peilkompas. Bij de ANWB koop je voor 6,99 euro een prima plaatkompas, daarvoor hoef je het niet te laten; http://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/plaatkompas.html.

Er zijn van vertrouwde merken, als Recta, Silva en anderen duurdere en soms veel duurdere kompassen te koop, maar die doen niets meer dan dat plaatkompas van de ANWB en of ze echt duurzamer zijn?





Hoe werkt een kompas? Daar ga ik hier niet echt op in. Ik volsta met u te verwijzen naar een praktische cursus; http://www.dotime.nl/cursus/ . Het is best leuk je te verdiepen in het gebruik van een kompas.

Wel wat eenvoudige toepassingen van een kompas. De magnetische wijzer wijst altijd naar het (magnetische) Noorden. In heel West Europa wijkt dat tegenwoordig nauwelijks meer af van het geografische en werkelijke Noorden. U hoeft u hier dus niet druk te maken om wat te weten over de verschillen en over declinatie en zo. Ik zou zeggen vergeet dat maar voorlopig.

Als u in de richting kijkt waar de rode naald heen wijst, kijkt u dus naar het Noorden! Neemt u in deze positie een topografische kaart onder uw neus dan is deze georiënteerd. De bovenzijde van een topografische kaart is het Noorden. U ziet in het veld voor u wat op de kaart staat weergegeven. Probeer dat eens uit in het veld en kijk of u in het veld herkent of vindt wat op de kaart is aangegeven. Van boven naar beneden op een kaart is de richting ofwel koers van Noord naar Zuid. Van links naar rechts op de kaart is de koers van West naar Oost. Zo heeft u de kaart dus eigenlijk al in windrichtingen ingedeeld. Als u weet waar u bent op de kaart en u weet waar u heen wilt kunt u dan inschatten in welke windrichting dat ongeveer is. Delen we de cirkel van de windrichting in, in graden dan is de richting naar het Oosten, op 90 graden, naar het Zuiden op 180 graden, naar het Westen op 270 graden en naar het Noorden op 360, ofwel dus 0 graden want dan is de cirkel rond. Met graden kun je op een kompas je koers dus op één graad nauwkeurig bepalen.

Bestudeer uw kaart op uw startpunt en overzie wat hoofdkenmerken van uw omgeving in het veld en op de kaart. Bepaal waar u heen zou kunnen wandelen als u het niet meer weet. Bij voorbeeld, waar ligt een grote weg of een rivier vanaf het startpunt waar u bent? Koers daar naar terug als u de weg kwijt bent. Neem altijd een kompas mee als u op stap gaat.





Een GPS-apparaat? Tegenwoordig zie je meer en meer wandelaars die met een gps-apparaat op stap zijn. Als je gps apparaat goed blijft werken en je kunt er mee overweg dan kun je zonder routekaart, routebeschrijving en zonder kompas wandelen. Bedenk wel dat de batterij leeg kan raken of het apparaat er mee op kan houden. Hoewel, moderne gps-apparaten zijn behoorlijk outdoor bestendig. Kies er een die op oplaadbare batterijen werkt en neem opgeladen reservebatterijen mee.

Aan een gps-apparaat heb je niet veel als je je niet verdiept in de werking ervan en van de werking van het PC-programma waar je het gps-apparaat kunt aansluiten om routes te downloaden en in je apparaat te zetten of een gewandelde route op je PC te bewaren. Ik ken mensen die een duur apparaat hebben aangeschaft en er weinig of niets mee kunnen en dat eigenlijk ook niet willen. Schaf je er toch een aan? Overweeg dan dat GARMIN momenteel de marktleider is waardoor je op veel kennis over GARMIN gps apparaten kan terugvallen op de kennis van GPS-experts. Neus maar eens rond op de sites van MrGPS; https://www.mrgps.nl/ en die van GPS-wijzer; https://www.gps-wijzer.nl/.

Al gauw zal je merken dat het aanbod van geschikte gps-apparaten vrij uitgebreid is kijk maar eens op http://www.oppad.nl/uitrusting/gps/. Zelf beveel ik momenteel de OREGON 600 of de compactere eTrex25-Touch aan. Waarom? Lees de recensies bij de leveranciers of kijk naar de reviews (video’s) op de site van MrGPS.

Topografische kaarten voor een gps-apparaat zijn duur, maar er zijn tegenwoordig prima alternatieven. In de eTrex25T zitten de routeerbare Open Street kaarten van heel Europa al meegeleverd. Voor de OREGON 600 kun je gratis de routeerbare OpenFietsMap downloaden; http://www.openfietsmap.nl./ en die voldoet ook prima voor het volgen van wandelroutes. Beide kaarten werken ook in BaseCamp het programma waar je gps mee communiceert op je PC en dat gratis is te downloaden; http://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp.





De mobiel telefoon is tegenwoordig ook goed in te zetten als een redelijk gps-apparaat. Twee aanbevelenswaardige App’s;

Topo-GPS; https://www.topo-gps.com/nl/ en

Vieuwranger; http://www.viewranger.com/en-gb.

Zelf kies ik voor Topo-GPS omdat in Nederland de beste digitale topografische kaart die er is beschikbaar is. Lees vooral het artikel; http://www.oppad.nl/?uitrusting=smartphone-als-gps-met-app van het Outdoorblad Op Pad van de ANWB. Je zult je moeten verdiepen in het gebruik van de App’s op je telefoon. Voor Topo-GPS is er een uitgebreide gebruiksaanwijzing beschikbaar; https://www.topo-gps.com/ios/nl/handleiding/html/ of

https://www.topo-gps.com/android/nl/handleiding/html/

Zorg er voor dat je telefoon outdoor bestendig is! De meeste types kunnen slecht of niet tegen regen en zijn ook niet echt stootvast. Houd daar rekening mee! Bereid je thuis voor op de wandeling die je wilt gaan maken, vaak moet je delen van de kaart downloaden en dat gaat sneller met een WiFi verbindeng thuis.





Vindt u het allemaal toch wat ingewikkeld? Er zijn volop App’s en App’s in ontwikkeling die u een complete wandeling met wandelroute en informatie over wandelingen aanbieden en vaak nog gratis ook! Ik noem er twee die zich momenteel onderscheiden. http://klompenpaden.nl/ te downloaden voor IOS en Androïd, 100 Klompenpaden in de provincies Utrecht en Gelderland en www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app, nu 288 wandelroutes van Natuurmonumenten in Nederland ook beschikbaar op Windows smartphone. U wandelt er zo mee weg!

Er zijn initiatiefnemers die wandelpools organiseren via De Wandelpool, De Mooiste Routes en De Wandelsite die je graag vertellen over hun ervaringen met de mobiele telefoon of een gps-apparaat als ondersteuning bij het wandelen van een wandelroute. Ik ben ook zo’n iemand en organiseer wandelpools via de site van De Mooiste Routes en via De Wandelsite. Wellicht tot ziens?





Voor alle zekerheid! Ik ben een van de ruim 100 medewerkers van De Mooiste Routes; www.demooisteroutes.nl

De Mooiste Routes is een club met enthousiaste routemakers en controleurs die met veel passie routes maken en onderhouden in Nederland. Het gaat om wandel-, fiets- en kanoroutes. De website biedt toegang tot honderden routes. Ook worden wandelpools aangeboden en leuke workshops.





Enkele keren per jaar organiseer ik een workshop wandelnavigatie in samenwerking met het Natuurcentrum Veluwe op de Ginkel in Ede.



www.peterwerkhoven.net











