Wandelen met je mobiele telefoon als gps-apparaat.

Marian organiseerde de wandelpool ‘Aan de Heiden overgeleverd’, een wandeling van de Mooiste Routes van Garderen naar Staverden en weer terug van 18km;

Op woensdag 23 augustus stond de heide volop in bloei en op de heide waren we . De zon scheen volop en het was zeker 24 grd C. warm. Heerlijk zomerweer dus. We gingen met 9 deelnemers op stap. Normaal heb ik de route in mijn gps-apparaat zitten maar nu wilde ik de gps App in mijn mobiele telfoon eens testen, Topogps. Deze App maakt van je mobiel een gps-apparaat, kost 3,99 euro, maar dan heb je wel de beschikking over de beste topografische kaart die er is van Nederland, die van het Kadaster (voorheen topografische dienst).



Ik laadde de route rechtstreeks in van de sit van de Mooiste Routes die prima functioneert in een mobiele telefoon. Even zoeken op Heiden en de routeintroductie staat zo voor je neus. Als je een abonnement hebt (13,50 euro per jaar) kun je onbeperkt routes downloaden en dan ook gratis meewandelen met de wandelpools die aangeboden worden.



De route opent in mijn mobiel automatisch in de App Topogps die ik al geinstalleerd heb. Dat heb ik eerder al zo ingesteld. Alle gps-bestanden met de extensie .gpx openen nu automatisch in Topogps.



De wandeling 'Overgeleverd aan de heiden’ vindt ik terug in de routelijst van Topogps, handig voor later. De route staat ook direct op het kaartscherm op mijn mobiel. Daarbij wordt aangegegeven hoeveel % van de kaart is gedownload voor deze route. Ik klik op die mededeling en kan zo de rest van de kaart voor deze route downloaden. Alle handelingen verricht ik thuis met een goede WiFi verbinding al voor dat ik ga wandelen. Om de wandeling buiten te volgen heb ik dan geen internetverbinding nodig wat dus vel dataverkeer bespaart.



In Garderen zet ik de route van de lijst van Topogps in mijn mobiel die ik nu dus als gps-apparaat gebruik. Alles werkt naar behoren. Mijn batterij staat nog op 82% en na het traject van 8km naar Staverden is daar nog 62% van over. Ik laad mijn mobiel op deze mooie pauzeplek bij tot 82%. Na het traject van Staverden naar Garderen nog 10km van de route resteert nog 52% van mijn telefoon accuu. Dat valt ook niet tegen.



Het afgelegde traject wordt in het kaartscherm steeds duidelijk aangegeven. En de route is uitstekend te volgen.



Wilt u weten wat er allemaal kan met de App Topogps op uw mobiel? Blader dan eens door de uitgebreide gebruiksaanwijzing. Mijn advies? Aanschaffen die App! Daar kunt u veel plezier aan beleven. https://www.topo-gps.com/android/nl/handleiding/html/index.html



Neem ook kennis van de video van de ANWB over Navigatie App’s op je telefoon;

https://www.anwb.nl/wandelen/wandelen-met-gps/van-een-smartphone-een-gps-maken dan kom je niet voor verrassingen te staan.











