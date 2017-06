Alle recepten Mijn receptenboek Nieuwe recepten Populaire recepten Recept toevoegen Recept Zoeken

Gevulde kipfilet met mon chou

















Ovengerecht voor 4 personen. Heel makkelijk want als je bezoek krijgt, kun je dit vantevoren al maken.



IngrediŽnten

75 gram Mon Chou

2 eetlepels pesto

1 eetl. zonnebloem olie (Zelf gebruik ik gewoon boter)

4 enkele kipfilets

zout/peper naar eigen behoefte

4 plakken ham b.v. parmaham



Bereiding

Prak de Mon Chou en de Pesto door elkaar.

Braad de kipfilets om en om tot ze bruin zijn.

Haal ze dan uit de pan en laat ze even afkoelen.

Bestrooi ze dan met wat zout en peper naar behoefte.

Snijd de kipfilets als een broodje open en vul ze met het Mon Chou/Pesto mengsel. Klap ze dicht en verpak ze in een plak Parmaham en leg ze met de naad naar beneden in een beboterde ovenschaal.



Als je ze direct wilt eten, zet dan de oven op 180 graden om voor te verwarmen. Bak de filets daarna gaar in ongeveer 20 minuten. Lekker met frietjes en salade.



Wil je de filets pas later in de oven doen, dan duurt het gaar worden wat langer, want dan zijn ze natuurlijk afgekoeld.



Eetse lekker.



Geplaatst door Petri54

Klik hier en bekijk alles van Petri54





Bereidingstijd

.155 min.



Kosten

-



Keuken

Nederlands



Maaltijd

Ovenschotel



Gelegenheid

-



Smaak

Hartig







Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.











Alle reacties op dit onderdeel



Mijn Favorieten

Nog geen favorieten aangemaakt.