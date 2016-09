Een goede middag allemaal..

Reacties Van leden

Bette 15 sep 2016 12:11

Veel plezier vandaag.

Bette.

Marina15 15 sep 2016 13:04 Zo is het precies.

















Jdonders 15 sep 2016 17:19

Als ze in september geboren is, is ze het wel



Joke 15 sep 2016 19:26 en geniet maar van je oppas uurtjes,

gelukkig wordt het wat minder warm,en een fijne avond Mary

Gr Joke

Petra1951 15 sep 2016 20:40 Helemaal mee eens.





Marynote 15 sep 2016 21:27

en dan leert ze haar broertje breakdancing.Lachen hoor

Marynote 15 sep 2016 21:28

Gezellig dat je even langs kwam Marina



Marynote 15 sep 2016 21:29 Laat me even raden wanneer jij geboren bent Jos

Marynote 15 sep 2016 21:30

Zeker weten Joke, elk mens heeft ook zijn of haar schoonheid wanneer je er oog voor hebt



Marynote 15 sep 2016 21:31

Die maagd zullen we er maar niet bij betrekken hè Petra?















Hehety 16 sep 2016 08:21



Sorry.

Heb een fijne dag!

Marynote 16 sep 2016 09:48 Zeker Henny, maar ook die mensen mogen dat allemaal zelf invullen hè? Per slot van rekening worden ze op hún manier ouder

Handyman 16 sep 2016 10:08 Carpe Diem....je had het niet beter kunnen verwoorden.....!

Jdonders 16 sep 2016 11:45

Nee Mary, ik ben nooit maagd geweest, ben boogschutter