Zaterdag 1 oktober is het de Nationale Kringloopdag Het is dan feest bij 150 kringloopwinkels die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Onder het mom van “Een Goeie Koop bij de kringloop” is er van alles te doen tijdens de achtste Nationale Kringloopdag.

https://kringloopdag.nl/persbericht/

