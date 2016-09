Reacties Van leden

Marynote 16 sep 2016 10:01

Succes en geef straks maar even een update Bette



LindaKay 16 sep 2016 10:54 Heerlijk dat het dan wat koeler is ,hoop dat je geen spierpijn er aan over houd !

Word gelijk benieuwd wat voor oefeningenHeerlijk dat het dan wat koeler is ,hoop dat je geen spierpijn er aan over houd !















Bette 16 sep 2016 11:39 Ja,het is allemaal goed gelukt Mary en ik voel me nu ook wat soepeler,terwijl ik de eerste keer zo,n napijn had,dus dat is een vooruitgang,toch?





Bette 16 sep 2016 11:44

K Heb een kanaalstenose in mijn rug,dat geeft erg veel klachten Linda,ik heb al zoveel geprobeerd. Nu is er een vrij nieuw apparaat,het werkt ook met gewichtjes,waarop ik moet oefenen,iedere keer een beetje er bij en voornamelijk met mijn rug de zaak tillen,door achterwaartse bewegingen. best zwaar,maar ik hoop dat het helpt.















LindaKay 16 sep 2016 11:55 Bette fijn dat het helpt kan je thuis ook oefeningen doen zodat het soepel blijft?





Bette 16 sep 2016 14:37 Doe ik ook hoor Linda.

















Redone 16 sep 2016 15:24

Zo herkenbaar Bette, het zweet stond tussen mijn billen van de week