Vind ze altijd zo leuk die potroosjes ! Wie nog meer?

Charissa46 16 sep 2016 12:09 Zijn heel mooi Linda... alleen bij mij zijn ze nogal luisgevoelig ....Kan je ze overhouden ?



Groetjes,

Charissa





Petra1951 16 sep 2016 12:18 Linda, ik vind ze ook zo mooi, het is een wonder dat zo iets moois bestaat, prachtig om naar te kijken.

















LindaKay 16 sep 2016 14:16

Deze waren 2 Euro loop net langs de plantenzaak zie ik ze daar wel iets groter voor ... 3 voor 3 euro

Charissa ja ik zet ze in de tuin en ze blijven dan terug komen heb een tijdeen gele ook gehad maar doorberanderen en spitten waarschijnlijk ...



LindaKay 16 sep 2016 14:17

Ja petra mooi om naar te kijken maar niet te vaak aankomen ze zijn nogal prikkerig















Bette 16 sep 2016 14:40 Ja,hier waren ze ook in de aanbieding dus ik wilde ze hebben,maar op dat moment waren ze er niet meer ,nou ja,ze komen wel weer,ik vind ze erg leuk.





Redone 16 sep 2016 15:29

Ja ze zijn schattig Linda















Johan259 16 sep 2016 15:37

Prachtig,je zou er zo een puzzel van maken