Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











LindaKay 16 sep 2016 15:37

Ja wel ineens een stuk frisser dus best lekker wandelweer dachten we maar toch ietsie te warm .En wat veel spinnen hé? Webs in overvloed



Charissa46 16 sep 2016 15:38



fijne dag verder,

Charissa

Weer en heel mooie foto Ria. Ja..ik zit ook een beetje bij te komen... Morgen Kroegenbridge in Zierikzee ... moet er niet aan denken als het zo warm zou zijnfijne dag verder,Charissa















Bette 16 sep 2016 16:24

Zo,n klein,bescheiden sprietje,dat zo prachtig op de foto komt,ik vind hem heel mooi.en ja,het is stukken beter uit te houden. Gelukkig,heerlijk nu.