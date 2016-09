Een goede avond allemaal..

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 25 sep 2016 22:49

Voor straks welterusten.

Bette.

Hier was het ineens heel koud Mary,vanmiddag. We wilden buiten gaan zitten,maar dat was echt niet lekker meer,nou ja,we hebben zulk prachtig weer gehad,er valt niets te mopperen.Voor straks welterusten.Bette.



Petra1951 26 sep 2016 10:32 Al weer een heerlijke dag en nu maar weer genieten. Gr Petra.

















Marynote 26 sep 2016 13:07

We hadden gisteren het zelfde probleem. Het goot tegen de avond en de puppies hadden nog geen regen gezien dus zaten ze nieuwsgierig vanuit de serre naar buiten te kijken Bette. Zo'n leuk gezicht die toetjes met zo'n compleet onbeschreven blad



Marynote 26 sep 2016 13:09

Laten we er maar weer gewoon van genieten. Heb een fijne dag

Inderdaad Petra. We hebben ook al weer 18 holes gegolfd en het blijft droog volgens de voorspellingen.Laten we er maar weer gewoon van genieten. Heb een fijne dag