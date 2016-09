Super dans Het dans festijn was weer heerlijk om naar te kijken

De puntentelling ben ik het niet mee eens

Die Antje Montera is in de musical al een ster en geven ze haar maar 7punten.Klopt echt niet .Ze was super sexi en zag er prachtig uit Ik denk dat ze in Amerika weg van haar zouden zijn.Ook heb ik naar de super ster op Duitsland gekeken.Er was er 1 die sprong van heel hoog in een bad vol negerzoenen daarna gind de jury de chocola door de zaal gooie en 1van de juri leden deed het na zat zijn mooie kleding onder de room.Was wel grappig.Hoe verzin je het.Dino vin ik daar niet zo op zijn plaats .Ik vind dat we hem ook al teveel zien.net als Gordon.Maar het is lekker ontspanning.Ik heb ook nog wel naar gregoriaanse accapalla muziek geluisterd Ook wel bijzonder.WEns jullie goede nacht rust en groetjes Evita