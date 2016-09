Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Bewegen. Goedemorgen allemaal. k Lees net weer een stuk over; vooral blijven bewegen. Natuurlijk is dat goed,maar dat betekent toch niet dat je bezweet moet gaan hardlopen of op je ouwe dag naar een fitnessclub moet.? Een stuk fietsen,of wandelen is toch ook goed?Ach ja,ieder doet het op zijn eigen manier,prima.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 26 sep 2016 om 08:47



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Petra1951 26 sep 2016 10:29 Nee Bette, gewoon een eind lopen, fietsen en dergelijke. Een half uur per dag is genoeg. Fijne dag. Petra





Bette 26 sep 2016 10:31 Dacht ik ook Petra. Jij ook een mooie dag gewenst.

Bette.

















LindaKay 26 sep 2016 11:23

Fijne dag En hier een hele rustige voor alle leeftijden

https://www.youtube.com/watch?v=3wul79m1BKY

Heerlijk stevig bewegen met zumba maar ook lekker fietsen en wandelen van die laatste 2 ligt het eraan wat voor weer het is .Fijne dagEn hier een hele rustige voor alle leeftijdenhttps://www.youtube.com/watch?v=3wul79m1BKY



Bette 26 sep 2016 11:38

Ja Linda,jij bent natuurlijk heel sportief met al dat gefiets, het is voor iedereen goed natuurlijk,maar wel wat je kan en niets forceren.















LindaKay 26 sep 2016 11:57 Ook na stevig sporten voel ik m'n spieren maar voel me heerlijk .

Bette ook wij nemen voor en na een lange fietsrit een magnesiumpil in want anders flinke kuitkrampen vooral in de nachtOok na stevig sporten voel ik m'n spierenmaar voel me heerlijk .



Bette 26 sep 2016 16:52

je vaak wel goed Linda.

O ja,dat schijnt goed te helpen,magnesium en na sporten voel jeje vaak wel goed Linda.