Museum Mohlmann in Appingedam .. echt de moeite waard Voor wie eens een rondje provincie Groningen in de planning heeft, zou ik aan willen raden om een rondje in Appingedam wandelen.

Mooi stadje en museum Mohlmann is een topper.

Bij mooi weer kun je ook in de tuin en kopje koffie/ thee drinken.



http://robmohlmann.nl/nederlands/index.html Museum Møhlmann

