De chipszak gaat verdwijnen De niet-recyclebare chipszak wordt slachtoffer van de verduurzamingsplannen van het kabinet . Hij zal namelijk op den duur uit de winkelschappen verdwijnen. Hoe houden we dan onze aardappelschijfjes krokant?











Even wat achtergrond: de Tweede Kamer werkt momenteel aan een ‘Rijksbreed programma’ om te bewerkstelligen dat Nederland in 2050 een circulaire economie is. Dat betekent dat de economie volledig draait op hergebruikte grondstoffen. Al het afval moet dan te verwerken zijn tot bruikbare materialen, waardoor er dus niets meer echt wordt weggegooid.











Wat heeft de chipszak in dat kader misdaan? Nou, die is van plastic met een aluminium binnenlaag. Door die binnenlaag is-ie niet te recyclen, maar hoort hij bij het restafval. En restafval, dat mag niet meer in een circulaire economie. De zak, waarvan de samenstelling ervoor zorgt dat chips zo lang mogelijk goed blijft, is niet het enige slachtoffer van deze nieuwe plannen. Ook andere multi-layer-verpakkingen, zoals die van soep en wasmiddel, komen op de zwarte lijst.











Een gewone plastic zak mag trouwens nog wel, die valt te recyclen. Daarin is de chips alleen weer minder lang houdbaar, en daar nemen merken als Lays geen genoegen mee. Trouwens: als chips minder lang houdbaar is, wordt er weer meer van weggegooid, wat ook niet duurzaam is. Iemand tijd om de ideale chipszak uit te vinden? We zijn namelijk nog niet klaar om afscheid te nemen van deze knapperige snack. (Bron:Linda)