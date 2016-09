Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Schoonmaak dacht ik vanmorgen, laat ik het vloerkleed eens schoonmaken met schoonmaakazijn, dat brengt de kleur ook weer mooi terug. had alleen geen rekening gehouden dat die geur ook goed aanwezig was en ik kreeg vanmiddag bezoek. Heb toen een beetje teveel parfum gespoten en toen het raam maar open gezet. Mijn zoon en schoondochter kwamen onverwachts tussen de middag bij me en toen roken ze niets meer zeiden ze, maar ik had het wel koud gekregen. Ha, Ha Ha.



Door Petra1951 Toegevoegd op 26 sep 2016 om 18:30



Bette 26 sep 2016 18:34

Ja Petra,jij wilde de ene geur dus met de ander opheffen,tsja,dat lukt meestal niet,maar de open ramen hebben kennelijk wonderen verricht,ha ha.



Petra1951 26 sep 2016 18:37 Ja Bette, het was even te veel van het goeie.

















LindaKay 26 sep 2016 19:36 zag dat mensen het in de wasautomaat doen voor de kleur maar dat lijkt me niets .

E natuurlijk zeiden ze dat ze nets meer roken fijne avond .

