Peris minister van Israel is gestorven

Een markante persoonlijk heid is gestorven.Een man die zo hoopte op vrede met de Palestijnen.

Hij dacht het nog mee te maken.Ik denk dat hij veel heeft gedaan om een beter begrip tussen de beide landen te kweken.Wel is het nu zo dat Israeliers Moslims en christenen en joden nu gezamelijk studeren. Moge hij rusten in vrede.

Ik heb hem hier in Nederland gezien.Goed spreker.Ik vind het knap dat Israel zich stil houd tussen al die landen om zich heen Dat had ook helemaal uit de klauwen kunnen lopen als ze zich met die conflikten bezig hadden gehouden.Dit stukje had ik beter op mijn blog kunnen zetten.Weet niet of het jullie intereseerd.

Goede dag allemaal. Er is weer een vredes duif overleden.