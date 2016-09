Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Even mijn vriendinnetjes en vriendjes goedendag zeggen..... Mijn Dick is een beetje in de lappenmand.





Maar ja, hijs is vorige week dan ook 82 geworden en heeft zo zijn kwakkelende dagen.





Hier een foto van zijn verjaardagslunch met al onze kinderen, kleinkinderen en aanhang en mijn twee achterkleinkinderen.





Ik hoop dat het met jullie allen wel goed gaat.





Bette, ik mis jouw prikkertjes nog steeds, meis.









Door Lottie35 Toegevoegd op 28 sep 2016 om 12:04



Bette 28 sep 2016 12:18 Dag Lottie en ik mis jou ook hoor,echt waar. Altijd gezellig jouw babbels,maar goed,soms zijn er andere dingen die voorrang hebben.Gefeliciteerd met Dick en ik vind de foto erg leuk.

Lieve groetjes;

Bette.





Ofsen 28 sep 2016 13:16 Wat een leuke foto. ja 82 dan heb je zo nu en dan wat. net terug uit Dalmatië waar we prachtige watervallen hebben gezien.