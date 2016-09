Reacties Van leden

Bette 29 sep 2016 14:13

Mooie foto s.

Bette.

Redone 29 sep 2016 14:26

Ja het was schitterend Bette, en nu niet één te vinden, zo jammer, het hoort bij de herfst, straks als de bladeren vallen en er zouden nog paddestoelen komen zie je ze niet















Hehety 29 sep 2016 14:28

Vorig jaar was sept ook behoorlijk nat. Wacht maar rustig af. Na de eerste stevige buien komen ze weer als paddenstoelen boven de grond. Oeps. Dat zijn het ook, natuurlijk.



Redone 29 sep 2016 14:30

Hahahaha ik hoop het Hehety, ik augustus na de regen heb ik wel een aantal gefotografeerd, geen vliegenzwammen maar anderen, en daarna niks meer















Jonna 29 sep 2016 14:59

Misschien zijn ze nu wat later dan, alles verschuift met het klimaat van tegenwoordig, de mooie foto's heb je nog als souvenir



Redone 29 sep 2016 16:10

Ik hoop het Jonna, ik heb gelezen dat de sporen verdroogd zijn, geen idee of het waar is, we wachten het af!!