Goedemorgen.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 30 sep 2016 09:21

Heb een fijne vrijdag.

Goh, dat kleding krimpt komt bij alle leeftijden voor. Ook dat de weegschaal meer aan geeft dan de bedoeling is. Die kwaliteit van tegenwoordig is ook al niet meer van wat het was...Heb een fijne vrijdag.



Bette 30 sep 2016 09:30

Fijne Vrijdag gewenst.

Bette.

Ja,dat komt vooral veel voor bij ouderen ,ha ha.Fijne Vrijdag gewenst.Bette.















Marynote 30 sep 2016 09:38 zo, die kunnen onze economie weer spekken Bette. Geld moet rollen..... Ook voor jou een prettige dag gewenst

zo, die kunnen onze economie weer spekken Bette. Geld moet rollen.....Ook voor jou een prettige dag gewenst



Johan259 30 sep 2016 10:07

Ja, dat zei mijn moeder vroeger ook , achteraf bleek dat ze toch te heet gewassen had met haar wasketel op het gasstel,heb een mooi weekend