Tamme kastanjes herkennen en bereiden GEZONDE HERFSTNOTEN





Het najaar is hét seizoen waarin je kunt genieten van kastanjes. Vanaf oktober vallen de stekelige bolsters met daarin verstopt grote noten van de bomen. Raap ze op in het bos en verwerk ze in een lekker herfstig recept. Hoewel wilde en tamme kastanjes nogal eens met elkaar verward worden, behoren ze tot verschillende plantengeslachten. De tamme kastanje (Castanea sativa) behoort tot de beukenfamilie. De wilde variant (Aesculus hippocastanum) die ook wel paardenkastanje genoemd wordt, maakt onderdeel uit van de Aesculusfamilie. Alleen tamme kastanjes kun je eten. Paardenkastanjes herken je aan de grote bladeren in de vorm van een hand met vijf à zeven 'vingers'. Ze hebben een bolster met korte stekels, die niet zo erg prikken. In de bolster zit maar één kastanje, die helemaal rond is. Wilde kastanjes zijn erg bitter en niet eetbaar.





De bomen die eetbare kastanjes dragen, hebben langwerpige, getande bladeren. Tamme kastanjes hebben een bolster met veel, lange, fijne stekeltjes, zoals een egel. In de bolster zitten soms wel drie . Deze eetbare kastanjes zijn niet helemaal rond, maar hebben een platte kant en een puntje met een wit pluimpje.