Villa in La Marina met AC terrassen en zwembad Vrijstaande villa in La Marina met privé zwembad, jacuzzi, carport en alarmsysteem. In deze woning beschikt u over een woon/eetkamer met open keuken, welke van alle gemakken is voorzien. Er zijn 2 slaap en 2 badkamers, waarvan één badkamer en-suite. Vanuit de woonkamer heeft u direct toegang tot het overdekte terras. De tuin is netjes aangelegd en er zijn verschillende terrassen. Het privé zwembad beschikt ook over een jacuzzi en parkeren op eigen is ook mogelijk, er is een carport met elektrische poort, tevens beschikt de woning over………LEES VERDER VIA: http://www.uwcasa.nl/aanbod/villa-in-la-marina-10">http://www.uwcasa.nl/aanbod/villa-in-la-marina-10/





















Villa in La Marina Vrijstaande villa in La Marina met terrassen en privé zwembad jacuzzi carport en alarmsysteem in een mooi aangelegde tuin.

http://www.uwcasa.nl/aanbod/villa-in-la-marina-10