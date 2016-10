Misverstand. Juf komt met een gebogen rug en een somber gezicht de klas in en zegt;"Jongens,het is mijn rug geschoten"" Een leerling gaat rechtop staan en roept;""Ooooo,de juf is in haar rug geschoten""In woorden scheelt het niet veel,maar gelukkig voor juf is het laatste niet gebeurd. Fijne Zondag.