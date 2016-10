Oud worden Oud worden in deze tijd.



Het is gewoon niet voor te stellen,

Je moet met een mobieltje bellen,

Je kunt er ook een tekst op lezen

Je moet altijd bereikbaar wezen

En dat kan dus niet gewoon

Met een vaste telefoon.



Wil je een kaartje kopen voor de trein,

Moet je niet meer aan de balie zijn.

Daar is niemand meer te zien,

je kaartje komt uit een machien.

Je moet dan overal op drukken

in de hoop dat het zal lukken.

Pure zenuwsloperij,

want, achter jou zie je een hele rij

kwaad en tandenknarsend staan,

want de trein komt er al aan.



Bij de bank wordt er geen geld

meer netjes voor je uitgeteld.

Want dat is tegen de cultuur,

nee je geld komt uit de muur.

Als je maar de code kent,

anders krijg je nóg geen cent.

En... om je nog meer te plezieren,

mag je internetbankieren

Allemaal voor jouw gemak,

alles onder eigen dak.

Niemand die er ooit om vroeg:

blijkbaar is het nooit genoeg.











Man, man, man wat een geploeter,





alles moet met een computer

Anders sta je buiten spel.

Op www en punt nl

vind je alle informatie,

wie behoedt je voor frustratie?

Als dat ding het dan niet doet,

dan word je toch eventjes niet goed.

Maar dan nog roept men dat je boft,

jij hebt immers Microsoft.



Ach, je gaat er onderdoor,

je raakt gewoonweg buiten spoor.

Nee het is geen kleinigheid,

oud worden in deze tijd.

http://www en