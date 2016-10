Een goede morgen allemaal..

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 02 okt 2016 10:37

Dat was een groot feest.



Joke 02 okt 2016 10:41

ga het ook eens opzoeken.

fijne dag hoor Joke

Zo dat ziet er leuk uit en ja kids en lego die komen dan tijd tekortga het ook eens opzoeken.fijne daghoor Joke















Marynote 02 okt 2016 10:42

Drie verdiepingen Henny. Volle bak. Ik sprak iemand die me vertelde dat ze aan de overkant woont en kon meeprofiteren wanneer ze een B&B zou beginnen



Bette 02 okt 2016 10:43 Een snoepwinkel vol.