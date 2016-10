Duplex woning in La Mata met meubelen tuinterras en solarium bij zee en zwembad Deze op het zuidoosten georiŽnteerde Duplex woning in La Mata met dakterras is volledig gemeubileerd. In deze woning beschikt u over een woon/eetkamer, keuken, 3 slaapkamers en 2 badkamers. Er is een tuinterras, balkon en een dakterras met prachtig uitzicht. Tevens kunt u gebruik maken van het gemeenschappelijke zwembad. Wilt u in dit huis overwinteren en het voor de rest van het jaar verhuren via onze organisatie? Plan dan een bezichtiging in. Wanneer schikt dit jullie het beste? ……..DETAILS: http://www.uwcasa.nl/aanbod/vakantiehuis-in-la-mata">http://www.uwcasa.nl/aanbod/vakantiehuis-in-la-mata/





















Vakantiehuis in La Mata met meubelen tuinterras en solarium Op het zuidoosten georienteerde Duplex woning in La Mata met een tuinterras op het dak en meubelen en bij zee, stand en zwembad.

http://www.uwcasa.nl/aanbod/vakantiehuis-in-la-mata