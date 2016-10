Lego museum in Grootegast Ik las net dat er in Wagenberg , Brabant,pas geleden een lego museum ids geopend.

Super.

In de provincie Groningen is in het voorjaar een Lego museum geopend.

We zijn er met de kleinkinderen geweest , zij vonden het erg leuk en voor ouderen is het een feest van herkenning.

Wie van Lego houdt kan terecht in de provincie Groningen en nu ook in Brabant.

Meer info is te lezen op de website:

https://www.facebook.com/legiomuseum/

en

http://legiomuseum.nl/site/ LEGiO-museum | Een museum te Grootegast over alles wat met LEGO® te maken heeft.

