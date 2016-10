Rare uitdrukkingen en gezegden Het achterste van je tong laten zien. Weer zo'n uitdrukking die nergens op slaat. Niemand kan dat goed, omdat je tong in je keel vast zit en je niet het echte einde kan zien. Wat hier onder staat is veel beter te begrijpen.





Hij was iemand die nooit de hand in eigen boezem stak

De boezem van zijn vrouw – ja -daar legde hij wel vaak de hand op

En lezer jij denkt nu dat ik van de hak op de tak spring

Maar ik kan alleen maar zeggen dat het zo klaar als een klontje is

Maar ook kiele kiele

Dat ik dit artikeltje tot een goed eind kan brengen

Want op deze dag ben ik behoorlijk de kluts kwijt

Het is voor mij dus kiezen of kabelen

Zal ik de kantjes er van af gaan lopen

Om dit tot een goed einde te brengen

Joost mag het weten

Maar zoals altijd ga ik de knoop doorhakken

En dan is alles weer koek en ei.