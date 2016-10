Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Tien jaar!!! Deze maand hang ik al 10 jaar rond op deze site, per ongeluk terecht gekomen en nooit meer weggegaan Wel eens stiekem over gedacht moet ik eerlijk zeggen, maar ja het is toch wel leuk, dus blijf ik nog maar een poosje, en er zijn leuke contacten en dat is heel belangrijk.





Fijne dag allemaal!









Door Redone Toegevoegd op 03 okt 2016 om 11:46



Redone toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 03 okt 2016 11:49

Een hele ruk Redone,gezellig dat je blijft want je raakt echt aan de vaste mensen verknocht,dat is zo. Ik schiet ook al aardig op naar de 10,maar ben er nog niet.



LindaKay 03 okt 2016 11:55

maar hier moeilijker ... maar waarom weg kan zo nu en dan hier wat "kletsen"en reageren ... En natuurlijk mooie foto's bekijken

Heb hier leuke en minderleuke dingen mee gemaakt!

Zo dat is een hele tijd .Ik in 2013 de site Goed en wel van Achmea stopte en toen zijn we met ons groepje hier heen verwezen . Viel wel wat tegen want daar schreef je wat en je zag het gelijk dus kon gelijk reageren met foto's en zo we hadden echt plezier.maar hier moeilijker ... maar waarom weg kan zo nu en dan hier wat "kletsen"en reageren ...En natuurlijk mooie foto's bekijkenHeb hier leuke en minderleuke dingen mee gemaakt!















Joke 03 okt 2016 12:00

en te doen soms kom je tijd te kort.

en leuk die foto die je erbij gezet het

en mogen wij nog van je mooie foto,s genieten

op naar de 11jaar en een leuke dag.

Gr Joke

Zo dat is al een hele tijd Ria en er is hier ook van alles te lezen ,en te doen soms kom je tijd te kort.en leuk die foto die je erbij gezet heten mogen wij nog van je mooie foto,s genietenop naar de 11jaar en een leuke dag.Gr Joke



Redone 03 okt 2016 12:03

Ja het is best lang als je zo terug kijkt Bette, ik had al een fotoblog bij de Belgische site, maar dat is al een tijd niet bij gehouden, kan ook niet alles he!!















Redone 03 okt 2016 12:05

Linda dat hou je altijd wel een periode dat je er niet veel zin meer in hebt, of dat iets tegenvalt, maar uiteindelijk is het hier gewoon leuk



Redone 03 okt 2016 12:06 foto's maken doe ik nog steeds graag, iets minder dan vroeger, maar dat heeft ook weer oorzaken, bedankt he!!

Joke, als er niets tussen komt gaan we gewoon doorfoto's maken doe ik nog steeds graag, iets minder dan vroeger, maar dat heeft ook weer oorzaken, bedankt he!!















Hehety 03 okt 2016 12:23

Dat is zeker al een hele tijd. Ik struin hier vanaf 2009 rond. Het is wat je zegt: Er zijn toch bepaalde mensen of groepjes die het leuk maken. Hoewel ik nog steeds de chat enorm mis.

Gefeliciteerd!Dat is zeker al een hele tijd. Ik struin hier vanaf 2009 rond. Het is wat je zegt: Er zijn toch bepaalde mensen of groepjes die het leuk maken. Hoewel ik nog steeds de chat enorm mis.



Ofsen 03 okt 2016 12:46 daarvoor zat ik bij smooz en club van 100. via Lia, is nu weg bij 50, kwam ik hier. via mijn kinderen ook naar FB gegaan.

Ja de tijd Ria gaat snel. gefeliciteerd dat je het hebt volgehouden. ik ben er sinds juli 2008. dus al weer 8 jaar. had nog nooit een weblog geschreven en of foto's ergens opgezet. moet je nu kijkendaarvoor zat ik bij smooz en club van 100. via Lia, is nu weg bij 50, kwam ik hier. via mijn kinderen ook naar FB gegaan.















Redone 03 okt 2016 12:56 Thnx voor die bloemen

Hoi Hehety, in het begin zaten wij heel veel op de chat maar toen werd het vervelend en zijn we weggegaan dat was volgens mij voor dat jij lid werd, de eerste 2 jaar of zo, ik vind het weblog en foto van de dag en af en toe een prikker leuk en dan nog fb, en iedere middag verplicht( heb ik mezelf ten doel gesteld) een uur lopen) dus dan is de dag wel vol heThnx voor die bloemen



Redone 03 okt 2016 12:58

Hoi René, dat is ook al een hele tijd he, ja Lia ken ik nog wel, het is leuk om elkaar zo ook op fb te zien!!!