Onbegrijpelijk. Een directeur van een zorgcentrum in Rotterdam heeft in 5 jaar tijd een miljoen euro verduisterd,het was geld dat voor de zorg/gehandicapten,bedoeld was.,

zorgcentrum Vivence.Ik vraag me af hoe hij zoiets kon doen. Gelukkig is hij gesnapt,maar het geld zal wel op zijn, denk ik. Misselijke streek. BETTE.