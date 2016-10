Prachtig appartement in Moraira bij zwembaden in mooie tuinen Prachtig appartement in Moraira, groter dan normaal, gelegen in een mooi onderhouden complex in het Sabatera gedeelte met mooie tuinen en 2 gemeenschappelijk zwembaden. Deze woning vindt u op de bovenste etage en daar beschikt u over een mooie naya, wooneetkamer met open haard, keuken, 2 slaap en 1 badkamers en een gastentoilet. Zocht u dit vooruitzicht? Kom dan eens kijken of u hiervan elke dag wilt genieten onder de Spaanse zon. Wanneer schikt dit u het beste?………..MEER INFO VOOR U VIA: http://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-moraira-13">http://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-moraira-13/





















