Zeventien franse bekeuringen zonder in Frankrijk te zijn geweest Een Belgisch stel heeft, zonder ook maar een meter de Franse grens over te steken, inmiddels al zeventien Franse bekeuringen in de bus gekregen ter waarde van 3.366 euro.





Ze zijn slachtoffer geworden van nummerplaatfraude. De koper van hun auto rijdt nu met hun gekopieerde nummerplaat rond.(Linda)