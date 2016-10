Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





UITDRUKKIGEN. Aangestoken door René,hier ook nog wat(soms vreemde) uitdrukkingen.



Kapper.

Bij de baas van de kapsalon"viel niet veel in de melk te brokken""

Hij wist wel iedereen"'om de vinger te winden""

Maar zijn bediende was"'gen knip voor de neus waard"'

Als er een klant binnen kwam sloeg hem""de schrik om het hart""

en""maakte hij zich snel uit de voeten"".

De baas riep""de maat is vol"" en ontsloeg hem,

Of het nog goed kwam?

""Zeg nooit nooit,je weet immers nooit?""



Door Bette Toegevoegd op 05 okt 2016 om 10:54



Hehety 05 okt 2016 10:56

Ik zoek hem op. Het heet: De rondleiding.

