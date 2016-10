UITDRUKKINGEN. Aangestoken door René,hier ook nog wat(soms vreemde) uitdrukkingen.



Kapper.

Bij de baas van de kapsalon"viel niet veel in de melk te brokken""

Hij wist wel iedereen"'om de vinger te winden""

Maar zijn bediende was"'gen knip voor de neus waard"'

Als er een klant binnen kwam sloeg hem""de schrik om het hart""

en""maakte hij zich snel uit de voeten"".

De baas riep""de maat is vol"" en ontsloeg hem,

Of het nog goed kwam?

""Zeg nooit nooit,je weet immers nooit?""