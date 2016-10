De rondleiding. Ik was vroeger vrijwilligste, dierenverzorging. Plus kinderfeestjes bij Weverkeshof. Dan kan er zo'n werkje opeens opborrelen.





Het bestuur van de kinderboerderij zit met hun handen in het haar en luidt bij mij de noodklok. Er moeten rondleidingen worden gegeven. Of ik een handje kan helpen? Nu ben ik niet op mijn mondje gevallen en vat zonder problemen de koe bij de horens. Ik neem gewoon een groepje kinderen op sleeptouw en klets ze de oren van de kop over het wel en wee van de dieren. Bij het eerste hok is het varkentje zo gewassen. Daar zit, Fien, een zeug. Voor de bijenkorf vertel ik over de bloemetjes en de bijtjes, maar de kinderen doen net of ze zo doof als een kwartel zijn. Daardoor voel ik mij op mijn tenen getrapt. Pak er een bij de nekvel en zeg dat ze bij de les moeten blijven. De groep schrikt zich het apezuur en volgt mij gedwee, zo mak als een lammetje naar de schapen. Dat is maar goed ook, want een schaap was al over de dam. Met vereende krachten vangen wij het dier en gooien het schaap in de groep. Een jongetje is de hekkensluiter.

Het ventje is daardoor zo trots als een pauw terwijl we naar de ren lopen. Daar rennen de hoenders als kippen zonder kop. Zo erg dat wij er kippig van worden! Ik besluit om het hazenpad te nemen. Met de kinderen in mijn kielzog loop ik naar de konijnen. Een meisje houdt de konijnen een wortel voor. Eentje begint met lange tanden te eten. Het andere konijn scheelt het geen moer en keert zijn kont tegen de krib.

De rondleiding is geslaagd, dus daar moet op gedronken worden. Binnen wil een jongetje ons een poepje laten ruiken, maar daar steek ik stokje voor en stuur hem naar de wc.

De kinderen hebben hun lesje geleerd en moeten terug naar school. Het braafste jongetje van de klas zit op de wc en wil niet. Daarom heb ik hem van de pot gerukt en aan de leiding overgedragen. Bij de poort zwaai ik hen vriendelijk uit, want bezoek brengt altijd vreugde aan. Is het niet bij het komen, dan is het wel bij het gaan.

Nu komt de olifant met de grote snuit en blaast het verhaaltje uit!