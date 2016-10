Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Hier ben ik.... Na lang aarzelen toch een poging om hier actief te worden.

Will iemand me een bericht sturen... wat doe je wel en niet hier.

Ik heb geprobeerd te chatten.. maar niemand reageert zelfs op de uitnodiging.

Wat is de code om hier mee te doen?



groet allemaal



Door Pandoru Toegevoegd op 05 okt 2016 om 18:33



Douwe 05 okt 2016 19:21 De "echte" chat is hier al een poos geleden afgeschaft. Wat er nu nog is aan chat, kun je wel vergeten, daar dat zoals je zelf al gemerkt hebt niet werkt.

Voor een chat zou ik je willen verwijzen naar: http://oldenjongchatbox.nl/chat/

Daar komen vele 50 plussers van hier.