Prive Vakantiewoning Ov. omg. Hardenberg TE HUUR: VRIJSTAANDE LUXE 4 PERSOONS PRIVE VAKANTIEWONING, landelijk en rustig gelegen in het Overijssels Vechtdal in de buurtschap Schuinesloot, gemeente Hardenberg.











Het is eenzeer bijzondere plek,nabij eeuwen oude bomen en met volledig vrij uitzicht over landerijen een oude eikenlaan en een grote kikkerpoel. Rondom het huis isveel eigen ruimte, een grote tuin op zuidzijdeen een overdekt gemeubileerd terras.











Prijslijst en beschikbaarheid 2016:





Voor de prijzen van weekenden en midweken, bezoek onze website.

















28 oktober t/m 18 november: Week:395 euro incl.





Midweek: 325 euro incl.





Weekend: 295 euro incl.





18 november t/m 23 december: Week:345 euro incl.





Midweek: 260 euro incl.





Weekend: 225 euro incl.





23 december t/m 6 januari: 595 euro incl.

















De nabije omgeving leent zich uitstekend voor wandelen en fietsen o.a. in het Overijssels Vechtdal,een overdadige groene, bosrijke en stille omgeving. Om de woning is veel eigen ruimte en er zijn schapen, pony's, paarden en geiten. Ook Drenthe en Duitsland (beide te bereiken met de auto in 20 minuten) zijn prachtige wandel- en fietsgebieden waar u nog volop van de rust en natuur kunt genieten. Van alle gebieden zijn uitgebreid wandel- en fietsroutes in de bungalow aanwezig. Gezellige steden die gemakkelijk zijn te bereiken zijn o.a.: Hardenberg, Zwolle, Hoogeveen en Ommen. In de nabije omgeving liggen diverse verwarmde zwembaden, een uitgebreid saunacentrum .





De omgeving leent zich uitstekend voor diverse activiteiten, maar ook vooral in en om de bungalow kunt uoptimaal genieten van rust en privacy. Een plek waar natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen.





Het huis is van alle comfort voorzien, sfeervol ingericht en biedt plaats voor 4 volwassen personen.











De nieuwe moderne keukenis volledig ingericht met een 4-pitsgasstel, afwasmachine, grote koelkast met vriesvak, magnetron,oven,grill, koffiezetapparaat,waterkoker,senseo, kinderstoel, eethoek en openslaande deuren naar het overdekte terras.





De ruime gezellig ingerichte woonkameris voorzien van een zitgedeelte met digitale kabel- T.V. en radio, CD- en DVD-speler en een boekenkast met verschillende boeken en spelen. In de uiterste hoek van de L-vormige woonkamer is een 2-persoonsbed dat d.m.v. een gordijn is te scheiden van de rest van de kamer.





Verder is er 1 grote slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden











In de gehele woning is gratis draadloos internet (WIFI) beschikbaar.











De moderne ruime badkamer is voorzien van een ligbad, aparte douche, vaste wastafel en een toilet.





Er is een berging/hal met o.a. een stofzuiger,wasmachine, strijkplank, strijkijzer en droogrek.





De bedden zijn voorzien van dekbedden (1 tweepersoonsdekbed en 2 éénpersoonsdekbedden) en kussens. U dient zelf te zorgen voor linnengoed zoals dekbedhoezen, hoeslakens, kussenslopen, handdoeken en keukenlinnen. In overleg is het mogelijk linnengoed te huren.





De bungalow wordt verwarmd d.m.v. van centrale verwarming en is goed geïsoleerd en hierdooruitstekend geschikt voor ieder seizoen.





Tevens zijn er 2 fietsen aanwezig.





Er is een bushalte op 300 meter en er is een eigen parkeerplaats.





De bungalow wordt door ons zelf schoongemaakt en wij kunnen u er dan ook met zekerheid van verzekeren dat u uw vakantie doorbrengt in eengoed onderhouden en een schone bungalow.





Voor meer informatie, de uitgebreide prijslijst en verder beschikbaarheid, bezoek onze website of bel met vakantiebungalow De Eikenhof: 06-10397167 ( 7 dagen per week bereikbaar) of stuur een mail naar:info@deeikenhof.nl





Wij bieden u graag een prijs aaninclusief ALLE kosten, dus geen extra kosten, ook niet achteraf, u weet waar u aan toe bent.





De huurprijs is dus inclusief:





Normaal verbruik van water, elektriciteit en gas (Ook in de winter).Inclusief schoonmaakkosten, reserveringskosten.Gratis gebruik van 2 fietsen, wandel en fietsroute's.











