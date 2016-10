Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Goedemorgen Zit al beneden met de kachel aan,tis heerlijk warm. Bedenk net dat ik vandaag trek heb in zuurkool met spekjes. niet met worst,heb nog ballen gehakt over.

die moeten op, maar met een lekkere jus smaakt dat goed. Met dit weer krijg ik altijd trek in winterkost. Ik wens iedereen een gezellige dag.

Groetjes van Coby.



Door Wijajo65 Toegevoegd op 07 okt 2016 om 08:01



Bette 07 okt 2016 09:29 K Had het vanmorgen ook koud en dacht; ik ga de verwarming maar weer eens proberen en gelukkig doet alles het nog,wat een luxe als je het vergelijkt met de kolenkachels.van vroeger.Eet smakelijk van je zuurkool.

Bette.