Een goede morgen allemaal.. we kunnen er weer op los fantaseren vandaag maar deze brief was toch wel aandoenlijk.

Nog even wat om te lachen.

Sander en Eline staan in Artis bij de olifanten. "Hoe zou het toch komen dat ze zo'n lange neus hebben?"vraagt Sander.

Eline denkt even na en zegt:" Misschien heeft hij te veel in zijn neus gepeuterd toen hij nog klein was."

Wens je een fraaie dag













Door Marynote Toegevoegd op 07 okt 2016 om 10:05



Bette 07 okt 2016 10:21 Och kinderen,voor hen is de oorlog het allerergst. Een aandoenlijke brief. Wat daar gebeurt grenst aan het onbeschrijflijke,dat zelfs ziekenhuizen en kerken gebombardeerd worden is tegen elk verdrag in.We hopen ook vooral voor de kinderen op betere tijden.

Heb een goede dag Mary.

Redone 07 okt 2016 11:35 Het is gruwelijk wat er allemaal gebeurt, en het ergste is dat de wereld toekijkt, ze wijzen naar elkaar, ik ben bang dat het niet meer te veranderen is!!!