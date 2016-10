Nieuwe villa in Bonalba in natuurgebied bij zwembad Dit vakantiehuis in Bonalba vindt u als een van de villa´s welke zijn gelegen in een rustige residentie, omgeven door natuur en met parkeergelegenheid voor elke eigenaar. Tevens kunt u gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke ruimten, zoals de aangelegde tuin, het zwembad en een Jacuzzi. Dit type woning is ingedeeld met een licht woon/eetkamer, gesloten keuken, drie slaapkamers en twee badkamers. In de master bedroom beschikt u over een badkamer en-suite, en de andere twee slaapkamers delen een badkamer. De genoemde prijs is een vanaf prijs voor dit type woning. Neemt u voor meer informatie over dit project contact met ons op? Welke villa zou u kiezen als u dit project met ons komt bezichtigen? …………….MEER INFO: http://www.uwcasa.nl/aanbod/vakantiehuis-in-bonalba">http://www.uwcasa.nl/aanbod/vakantiehuis-in-bonalba/





















