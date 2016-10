Vac Iedereen die me een prettige vac heeft gewenst...bedankt!

Het is heel leuk geweest. Met zoon en schoondochter , nog in de zon kunnn zitten en de bbc gebruikt. De eekhoorntjes liepen door de tuin,

s,avonds gezellig bij een knapperende houtkachel.

Jammer dat het zo snel voorbij is.

Jos