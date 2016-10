Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Kind vrije zone in het vliegtuig: goed idee Een veelgehoorde klacht van vliegtuigpassagiers: kinderen. Ze kunnen urenlang huilen, jengelen, schreeuwen of schoppen tegen je stoel. Wat als je zou kunnen kiezen voor een kindvrije zone? Zou je daar dan extra voor willen betalen?





De Indiase vliegtuigmaatschappij Indigo introduceert als eerste ter wereld de kindvrije zones onder het mom van 'werkplekken', die verboden toegang zijn voor kinderen onder de twaalf jaar. Ouders met kinderen hebben daar normaal gesproken iets meer beenruimte, maar ook dat is verleden tijd. Ze worden verder naar achteren gebonjourd.





Op Twitter zijn de meeste mensen enthousiast. "Wanneer komt dit concept naar Amerika?", vraagt iemand zich af. "Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft doe dit ook hier!", schrijft een ander. "Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Niemand hoeft zeven uur lang gehuil en gejengel aan te horen."





Toch zijn er ook tegengeluiden te horen … "Dit is voor verwende mensen als ze een kind horen huilen." En: "Alleen maar een manier voor een vliegtuigmaatschappij om meer geld te verdienen." Dat je als ouders ineens minder beenruimte hebt, wordt ook niet als positief ervaren: "Dus nu mag je als je met kinderen reist ook niet iets comfortabeler reizen?"(Bron:vrouw)









Door Levendwater Toegevoegd op 07 okt 2016 om 14:46



Levendwater 07 okt 2016 14:47 Een goed idee. Maar je hebt ook kinderen die in de gehele vlucht rustig zijn. Ze lopen heen en weer in het vliegtuig en spelen. Een aangename dag.



DE TEKST VAN VANDAAG: Jouw weg vindt je op geen enkele kaart maar toont zich in de moed van elke stap. Wil men op het licht komen om gered te worden naar ziel en geest heb je een krachtige bemoediging nodig.





Gribou---Greet 07 okt 2016 15:00 Dit vind ik dus grote onzin .

Huilen en jengelen dat zal een ieder gedaan hebben toen we klein waren , dat is men zeker vergeten .

















Petra1951 07 okt 2016 15:03 Inderdaad Patricia, je hebt ouders die hun kinderen manieren bij brengen en je hebt ouders die dat niet doen. Ik kan me voorstellen dat als er een kind constant loopt te drammen en de ouders er niets tegen doen, dat die mensen graag rustig willen zitten.