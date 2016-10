Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. we zijn weer opgestaan en misschien wel met de nodige achje en weetjes maar dat mag de pret niet drukken.

Wanneer ik 2 pilsjes drink staat er al weer 1 kilo meer op de weegschaal en ook met melk gaat het precies dezelfde kant op.

Hebben jullie dat nu ook of ben ik de enige op deze site?

Die koe is er goed van afgekomen bij Google

Wat priet praat tot besluit: Opa Koos is in de Hema en is nu een sterretje!

Wens je een schitterende schaterdag





















Door Marynote Toegevoegd op 08 okt 2016 om 10:56



Redone 08 okt 2016 11:30

Gewoon niet op de weegschaal staan scheelt een stuk!



Ofsen 08 okt 2016 11:37

M. heeft reuma. drinkt niet en verafschuwt bier. na 10 dagen Dalmatië zijn we 1 kilo slechts aangekomen. ik kijk nooit op google streetvieuw of earth of hoe dat allemaal mag heten. vorige week reed zo'n wagen hier lang. stak mijn tong uit. misschien staat ie er nu eeuwig op