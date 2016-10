Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





De stilte beleven. Er wordt veel gewandeld en ondertussen afgekletst in Nederland,de herfst is ook een goed seizoen er voor.Maar er is in Utrecht ook een""stiltebankje"" waarop je even alles in stilte op je kan laten inwerken. Er staat op het bankje"De stilte der natuur heeft veel geluiden""Goed om daar even bij stil te staan(zitten) BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 08 okt 2016 om 17:06



Handyman 08 okt 2016 17:18 Prachtig.....er wordt al veel te veel gekletst en geroddeld.....en wat nog mooier is de natuur spreekt nooit tegen , hij/zij gaat altijd z'n eigen gang.....!

Bette 08 okt 2016 17:26

In stilte van de natuur genieten Handyman is inderdaad zo heilzaam voor een mens.,dat is zeker waar.















Marynote 08 okt 2016 17:38

Gelukkig kan je te allen tijde de stilte in de natuur opzoeken.Ook in die, van jezelf