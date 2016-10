Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Gezond bezig geweest. Vanmiddag samen met onze jongste zoon en vriendin in het bos bijna 6 kilo tamme kastanjes geraapt, wij weten een paar plekjes waar er veel liggen en waar niet veel mensen komen Ik vertelde het vanavond tegen onze oudste kleindochter ( die komt volgende week) en die wil het ook graag doen met haar zusje, dus gaan we met de hele familie, want ze komen volgend weekend allemaal!!









Door Redone Toegevoegd op 08 okt 2016 om 20:32



Tteun 08 okt 2016 20:35 Wat een berg. Gr. Teun





Redone 08 okt 2016 20:50 Ik vind het leuk om te zien en aan te wijzen en ik maak wel foto's.

Ja veel he Teun, ik hou er niet van maar mijn schoondochter maakt er van alles vanIk vind het leuk om te zien en aan te wijzen en ik maak wel foto's.