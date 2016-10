Een goede morgen allemaal..

Reacties Van leden

LindaKay 09 okt 2016 10:14 Ha..ha.. die oma ... dat willen de kinderen niet horen .

Roken.. ooit geprobeerd toen ik 13 was en wat is dat vies brrr. daarna nooit meer gedaan .

Fijne dag

Bette 09 okt 2016 10:25

heb een fijne dag.

Bette.

Hehety 09 okt 2016 11:40

Heb een fijne zondag. Zal ik je eens wat vertellen: Als je stopt met roken en straf roken net als ik. Voel je je na een paar dagen ook veel lekkerder. Ook zonder dat drankje wat mij, gezien de suiker, toch wel een dikmakertje is. Straks naar de sauna.