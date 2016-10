Goedemorgen Hallo iedereen, zie dat mijn prikker op de home pagina niet geopend kan worden.

omdat ik zag dat er twee geplaatst zijn wilde ik er een verwijderen. Maar dat is niet gelukt zie ik. De prikker op het prikbord is wel verdwenen. Weet niet wat er fout is gegaan..

groetjes van Coby.