Een gat in de lucht. Hoera. We zijn weer in de prijzen van de Postcodeloterij gevallen. Geen geldprijzen, natuurlijk niet, dat laten we aan de Staatsloterij over ( 10 elke keer)

Nee, nu hebben we weer iets van Verkade gewonnen. Vermoedelijk voor de lijn.

We springen een gat in de lucht van die enorme prijs, we maken een saldo mortale hier van de boulevard het strand op. Oh wat zijn we heden blij.