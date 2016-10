Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Goedemorgen Vanavond voor de 2e keer naar Zijactief vrouwennetwerk,ben in September lid geworden. Er zijn leuke onderwerpen zoals,lezingen,excursies,workshops,enz.

vanavond kleuren voor volwassenen, mandala's. Hoef niet ver te lopen, het is via de achterkant oversteken en dan ben ik er. En zo leer je ook nog andere mensen kennen,want woon hier nog maar kort. Iedereen een mooie dag,groetjes van Coby.



Door Wijajo65 Toegevoegd op 11 okt 2016 om 11:24



Gribou---Greet 11 okt 2016 11:41 Veel te doen zo te lezen .

Ik wens je veel plezier met het mandala kleuren vanavond .

groet Greet





Wijajo65 11 okt 2016 11:53 Dankje Greet, ben benieuwd,heb zelf een kleur kalender,maar ben er nog niet aan begonnen. Groetjes Coby.

















Bette 11 okt 2016 12:03

Fijn dat je niet ver weg hoeft,vooral in de winter.

Fijn dat je niet ver weg hoeft,vooral in de winter.

Ja,dat kleuren wordt heel veel gedaan. Ik schilder,dus heb niet zo,n zin om te kleuren,maar veel mensen vinden het heerlijk.



Wijajo65 11 okt 2016 12:07 Hallo Bette schilderen is ook leuk, heb het ook gedaan.

Ik probeer graag van alles uit. Tijdens de verhuizing heb ik heel wat weg gedaan.

Iemand anders weer blij gemaakt, ben stukken kleiner gaan wonen.

En ik schilderde al zo lang niet meer.

Gr. Coby.

















Bette 11 okt 2016 12:11

Ja Coby,ik ben ook verhuisd van een 2 onder 1 kap huis naar een appartement,nu 3 jaar geleden. He is heel comfortabel,geen trappen meer en onderhoud van de tuin. Alhoewel de tuin erg leuk was,met bramen en allerlei leuke planten. Maar goed,ik heb een groot balkon,dus ik mopper niet.



Redone 11 okt 2016 12:15

Fijne avond.

Veel plezier Coby, leuk om zoiets te doen, ik ga binnenkort ook weer kleuren, heb veel kleurboeken en boeken met mandela's, iedere winter doe ik dit wel, maar je moet het wel laten liggen, eenmaal opgeruimd dan is het weer moeilijk om er aan te beginnen.Fijne avond.