Belg vestigt nieuw wereld record met zijn gigantische pompoen Bij het Europees kampioenschap pompoentelen in het Duitse Ludwigsburg heeft een Belg een wereldrecord gevestigd.





Mathias Willemijns sleepte een pompoen van maar liefst 1190 (!) kilo naar Duitsland.





Wild enthousiast





Daarmee verbeterde de pompoenboer het wereldrecord met bijna 150 kilo. De organisator van het toernooi was wild enthousiast: “Het is waanzinnig, ik ben positief verrast met deze pompoen.”





Achttien telers





Op het EK streden achttien verschillende pompoentelers uit zeven verschillende landen om de eer en de prijs. En die is op zich net zo groot als de pompoen: Willemijns verdient met zijn winst 1500 euro en nog eens 10.000 euro voor het wereldrecord. (BronLindanws)