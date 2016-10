Regenboogvlag en/ of regenboog zebrapad De regenboog is al in de Bijbel benoemd door God zelf als teken van zijn trouw.

Dat is te lezen in de eerste hoofdstukken van de Bijbel..... Genesis 9.

Wij leerden in de kinderjaren al dit gedichtje:

Als ik de regenboog aanschouw,

dan denk ik aan des Heren trouw.

Ook tegenwoordig leren de kinderen nog soortgelijke liedjes over de regenboog.

Nog steeds word ik bepaald bij Gods trouw als de regenboog te zien is.

Ook door de regenboog-zebrapaden zullen veel christenen weer herinnert worden aan de Bijbelse betekenis van de regenboog.

Te mooi om dat te vergeten en door de regenboogvlaggen die vandaag gehesen zijn en de gemaakte regenboog-zebrapaden, kunnen we de christelijke betekenis prachtig uitleggen en onder de aandacht van veel mensen brengen.